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Yeni Bebek Yolda, Acıları Geride Bıraktı

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MUTLU HABERLER

Brian Austin Green ile üç çocuklu evliliğini sonlandırdıktan sonra Machine Gun Kelly ile yeni bir ilişkiye adım atan Fox, özel hayatıyla ilgili sevindirici bir haberi paylaştı. Bir dönem ayrıldıklarına dair söylentilerle gündemde olan ünlü oyuncu, bu iddiaların aksine mutluluğunu herkese gösterdi.

BEBEK SEVİNCİ YAKLAŞIYOR

“Doğurmadan kaybettiği kızının yerine yeni bebek geliyor” haberleriyle gündeme gelen Fox, yeni bebeğinin gelişini heyecanla bekliyor. Geçmişte yaşadığı acıyı geride bırakarak aile hayatına yeni bir boyut katıyor.

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