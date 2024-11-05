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Yeni Bekarlık İtirafları ile Olaylar gelişiyor

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HER ŞEY YERLİ YERİNDE GİBİYDİ

Tam her şey yerli yerine oturdu, istediği gibi bir sevgili buldu diye düşünülürken gelen “artık bekarım” itirafları, herkesi şaşırttı. Kısacası, hem güzelliği hem de başarısıyla dikkat çeken ünlü yıldızın özel yaşamı neredeyse bir yıldır sürekli gündemde kalmayı sürdürüyor. Bu konuda kendisi de herhangi bir önlem almıyor.

İLK ÖNCE EŞİ İLİŞKİSİNİ SONLANDIRDI

Öncelikle eşiyle yollarını ayıran ünlü isim, ardından ise sevgilisiyle de ilişkisini sonlandırdı. Şu sıralar, tüm ilgisini oğluna yönlendirmiş durumda.

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