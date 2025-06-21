Yeni Belçika Büyükelçisi Tantekin Atandı

YENİ BELÇİKA BÜYÜKELÇİSİ GÖRKEM BARIS TANTEKİN’İN GÖREVİ

Yeni Belçika Büyükelçisi, Görkem Barış Tantekin olarak atanmıştır. 21 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer alan atama kararları ile bu durum resmi olarak duyurulmuştur. Atamanın ardından, yeni Büyükelçi Görkem Barış Tantekin’in yaşamı ve özgeçmişi ile ilgili bilgiler oldukça fazla ilgi görüyor.

GÖRKEM BARIS TANTEKİN KİMDİR?

8 Temmuz 1974 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Büyükelçi Görkem Barış Tantekin, Fransa’nın Grenoble Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ayrıca, Fransız Ulusal İdare Okulu ENA’da eğitim almıştır (2004-2006). Son olarak, Bakan Yardımcılığı Özel Müşaviri olarak görev yapmıştır. Evli olan Tantekin, Damla Ömür Tantekin ile yaşamını sürdürmekte ve bir kız çocuğu babasıdır. İngilizce ve Fransızca dillerini aktarmakta yetkin bir şekilde konuşmaktadır.

Büyükelçi Tantekin, 1 Şubat 2023 tarihinde yeni görevine başlamış ve güven mektubunu 6 Şubat’ta sunmuştur. Önceki görevleri ise şu şekildedir: 2021-2023 yılları arasında Bakan Yardımcılığı Özel Müşavirliği ve Elçi-Genel Müdür Yardımcılığı, 2020-2021 döneminde Personel Genel Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, 2017-2020 yıllarında Paris Başkonsolosluğu Başkonsolosluğu, 2014-2017 yıllarında İKAD Özlük İşleri ve Atamalar Şubesi Daire Başkanlığı, 2010-2014 döneminde Washington Büyükelçiliği’nde Başkatip ve Büyükelçilik Müsteşarlığı, 2007-2010 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı’nda İkinci Katip ve Başkatip, 2004-2007 yıllarında Paris Büyükelçiliği’nde Üçüncü Katip ve İkinci Katip, 2002-2004 yıllarında ise Tunus Büyükelçiliği’nde Üçüncü Katip olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yıllarında Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı’nda Aday Meslek Memuru ve Ataşe olarak da çalışma tecrübesi bulunmaktadır.