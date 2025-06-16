YENİ BELEDİYE BAŞKANI BELİRLENDİ

Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yerine geçecek yeni belediye başkanı belli oldu. Belediye Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu. Bu gelişme, yerel yönetim açısından önemli bir değişimi temsil ediyor.

BESİM DUTLULU KİMDİR?

Besim Dutlulu, 29 Eylül 1979 tarihinde Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin meslek seçiminde aynı yolu takip eden Dutlulu’nun annesi ve babası da eczacıdır. Babası Ahmet Dutlulu, 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi’nden Akhisar Belediye Başkanı olarak görev yapmış. İlköğrenimini Akhisar’da tamamlayan Dutlulu, ortaöğretim ve lise eğitimini İzmir’de yatılı olarak aldı. Lise sonrası eğitim hayatına Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde devam etti ve 2005 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından ailesine ait eczaneyi devralarak mesleki yaşamına Akhisar’da başladı.

SİYASİ KARİYERİ VE SEÇİM SÜRECİ

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılan Besim Dutlulu, yaklaşık on yıl boyunca Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilciliği görevini yürüttü. 24 Ekim 2018’de, 2019 yılında yapılacak yerel seçimler için CHP’den Akhisar Belediye Başkan aday adaylığını ilan etti ve bu süreçte ilçe temsilciliği görevinden istifa etti. CHP’nin Akhisar’daki geniş aday havuzunun olması nedeniyle 2 Aralık 2018’de eğilim yoklaması yapıldı. Oylamada en çok desteği alan Dutlulu, partisi tarafından belediye başkan adayı olarak belirlendi.

SEÇİM BAŞARISI VE AİLE YAŞAMI

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde, Millet İttifakı’nın adayı olarak yarışan Besim Dutlulu, yüzde 55,41 oy oranı (61.001 oy) ile Akhisar Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Akhisar’daki birçok sivil toplum kuruluşu ve dernekte aktif olarak görev alan Dutlulu, ayrıca eczacılık sektörüne yönelik işbirliği kuruluşları olan EDAK, ÇEKOP ve FARMAKOOP’un da üyesidir. 2005 yılında Özge Dutlulu ile evlenen Dutlulu’nun Ege ve Simge adında ikiz çocukları bulunmaktadır.