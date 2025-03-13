Yeni Bilgiler Açıklanıyor

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Süper Lig’de 28. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig’in 28. haftası, yarın Galatasaray ile Antalyaspor’un karşılaşmasıyla açılacak. Fenerbahçe ise pazar günü Samsunspor ile sahasında mücadele edecek.
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Kağıthane’de Mahsur Kalan Kuş Kurtarıldı

Çağlayan Mahallesi'nde itfaiye, ağaca sıkışan bir kuşu kurtardı. Mahalle sakinleri, kuşun hareket etmediğini görünce durumu bildirdi. Kurtarma anları cep telefonuyla görüntülendi.

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