2 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Yeni Bilgiler Geliyor.. SON DAKİKA Zelenskiy’den Putin’e Sert Tepki Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş Devam Ediyor Yaşlı Kadın Çöp Kamyonunun Altında Kaldı Chico, İstifa Sonrası Kadınlarla Sorun Yaşıyor Samsun’da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı Üzgünüm, ancak bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Türkiye’de Şubat Ayında Araç Kaydı Düştü Şubat ayında Erzincan'daki trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 34'e yükselirken, Türkiye genelindeki araç kaydı, bir önceki yıla göre %29,3 oranında düştü. Haberler Şubat Ayında Türkiye’de Araç Kayıtları Açıklandı Bayburt’ta Şubat ayında trafiğe kaydedilen araç sayısı 19,921'e, Türkiye genelinde ise 136,810'a ulaştı. Ülke genelindeki toplam taşıt sayısı 31,596,522 oldu. Daha Fazlası! Türkiye’de Şubat Ayında Araç Kaydı Düştü 6 dakika ÖNCE Şubat Ayında Türkiye’de Araç Kayıtları Açıklandı 6 dakika ÖNCE İzmir’de Gönüllü Kadınlar Sahur Davulcusu Oldu 6 dakika ÖNCE Tanyeli’nin Sağlık Savaşı Ve Hayat Mücadelesi 6 dakika ÖNCE