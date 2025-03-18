Yeni Bilgiler Geliyor..

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Türkiye’de Şubat Ayında Araç Kaydı Düştü

Şubat ayında Erzincan'daki trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 34'e yükselirken, Türkiye genelindeki araç kaydı, bir önceki yıla göre %29,3 oranında düştü.
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Şubat Ayında Türkiye’de Araç Kayıtları Açıklandı

Bayburt’ta Şubat ayında trafiğe kaydedilen araç sayısı 19,921'e, Türkiye genelinde ise 136,810'a ulaştı. Ülke genelindeki toplam taşıt sayısı 31,596,522 oldu.

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