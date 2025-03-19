1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Yeni Bilgiler Geliyor.. SON DAKİKA Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Bahar Dizisinde Büyük Kaza Sonrası Karmaşa Yakutsk, Dünyanın En Soğuk Şehri Oldu Firari, Gürcistan’a Kaçarken Dağda Kayboldu Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na Destek Mesajı Üzgünüm, bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Afyonkarahisar’da Zehir Taşıyan Şüpheli Yakalandı Emirdağ'da jandarma, bir şahsın üstünde 0.6 gram metamfetamin, 101 gram esrar ve 8.10 gram kokain buldu; şahıs gözaltına alındı. Haberler İmamoğlu’na Yönelik Soruşturmalara İYİ Parti’den Tepki İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını anayasal suç olarak değerlendirdi ve seçimlerin boykot edilebileceğini açıkladı. Daha Fazlası! İmamoğlu’ndan Gözaltı Öncesi Kararlılık Mesajı 5 dakika ÖNCE Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı ve Suçlamalar 5 dakika ÖNCE Sosyal Medya Platformlarında Erişim Sorunu 5 dakika ÖNCE Afyonkarahisar’da Zehir Taşıyan Şüpheli Yakalandı 8 dakika ÖNCE