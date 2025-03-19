Yeni Bilgiler Geliyor..

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Afyonkarahisar’da Zehir Taşıyan Şüpheli Yakalandı

Emirdağ'da jandarma, bir şahsın üstünde 0.6 gram metamfetamin, 101 gram esrar ve 8.10 gram kokain buldu; şahıs gözaltına alındı.
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İmamoğlu’na Yönelik Soruşturmalara İYİ Parti’den Tepki

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını anayasal suç olarak değerlendirdi ve seçimlerin boykot edilebileceğini açıkladı.

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