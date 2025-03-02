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Yeni Bilgiler Yakında Paylaşılacak

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Anlayışınızı bekliyorum. Ayrıntıları hazırladıktan sonra size ileteceğim.

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Seçim Anketi: CHP Birinci Parti Çıktı

Abdullah Öcalan'ın "Silahları bırakın" çağrısı sonrası yapılan ankette CHP yüzde 31,2 ile birinci, AK Parti ise yüzde 29 ile ikinci oldu. MHP'nin oy oranı yüzde 8.
Son Dakika Haberler

Bursa’da Alkollü Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

Bursa'da alkol kontrolünde, üçüncü kez ehliyeti alınan sürücünün ehliyeti kalıcı olarak iptal edildi ve 9 bin 267 lira para cezası verildi.

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