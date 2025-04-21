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Yeni Bina Sağlık Hizmetlerini Geliştiriyor

YENİ BİNA YAPIMI BAŞLADI

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla yeni bir bina yapımına yöneldi. Toplam 2 bin 400 metrekarelik bir alana sahip olacak bu yeni yapıda amfiler, derslikler, kütüphane, eczane, kafeterya ve personel odaları bulunacak. Ek bina, sağlık çalışanlarına ve öğrencilere nitelikli bir çalışma ve eğitim ortamı sağlamayı hedefliyor.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitenin sağlık alanında önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu dile getirdi. Ek binanın bu sürecin bir somut adımı olduğunu ifade eden Yaşar, yatırımlarla bölge halkına daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı arzuladıklarını belirtti. Ayrıca, ek binanın 2025 yılında tamamlanarak, hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

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