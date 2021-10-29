Yeni bir bebek gezegen keşfedildi

Uzayda gerçekleştirilen araştırmalar devam ediyor. Gökbilimciler, yeni bir bebek gezegen keşfettiğini duyurdu.

Evrende bizden başka yaşam olup olmadığı sorusu halen daha gizemini koruyor. Bu nedenle özellikle güneş sistemimiz başta olmak üzere, galaksinin her bir köşesi araştırılıyor. Uzay araştırmaları da teknolojinin gelişmesiyle birlikte geçtiğimiz yıllarda büyük bir ivme yakaladı. Son olarak ise gökbilimciler, bugüne kadarki en genç gezegeni keşfetti.

Uzayda yapılan araştırmaların tamamı sadece yeni bir yaşam formu veya yaşanabilir ekosisteme sahip yerler keşfetmek için yapılmıyor. Bu tip bizlere gezegenimizin oluşum sürecini daha iyi anlayabilmemizi sağlayacak genç gezegenlerin keşifleri de oldukça önem arz ediyor.

Gökbilimciler daha önce de bazı genç gezegenler üzerinde çalışmalar kaydetti. Ancak hiç birisi bu kadar genç ve izlenmesi kolay değildi. CBS News‘ün yaptığı habere göre Hawaii Üniversitesi liderliğindeki bir ekip, sadece bir kaç milyon yaşında olan ve literatüre en genç gezegenlerden biri olarak geçen 2M0437b‘yi Toros Bulutu içerisinde keşfetti. Sayılara aldanmamak gerekiyor. Çünkü bu gezegen henüz daha bebek olarak tanımlanıyor.