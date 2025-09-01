Yeni Bir Sabah Küçükkaya’sız Yayınlandı

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Hafta içi her sabah Halk TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan ‘Yeni Bir Sabah’, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü ekranda İsmail Küçükkaya olmadan yayın hayatına devam etti. Programın sunuculuğunu bu kez Ekrem Açıkel üstlenirken, izleyiciler “İsmail Küçükkaya neden yok?” sorusunu sormadan edemedi.

KÜÇÜKKAYA’NIN AYRILIĞININ NEDENİ

Tecrübeli gazeteci İsmail Küçükkaya’nın ekranda yer almama sebebi aydınlığa kavuştu. Küçükkaya’nın, Halk TV ile yaptığı üç yıllık sözleşmenin sona ermesinin ardından, iki tarafın da karşılıklı anlaşmasıyla kanaldan ayrıldığı öğrenildi.

Yeni yayın döneminde Küçükkaya’nın Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 gibi kanallarda izleyici karşısına çıkacağı iddiaları gündeme geldi. Küçükkaya, “Şu anda herhangi bir kanalla imza atmadım. Birkaç teklif var, değerlendirme sürecindeyim” ifadelerini kullandı. Ancak görüşme gerçekleştirdiği kanalların adlarını paylaşmadı. İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den ayrılarak Halk TV’ye geçmişti ve burada hafta içi sabah kuşağında yayınlanan ‘Yeni Bir Sabah’ programını sunmaya başlamıştı.