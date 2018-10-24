NATO’dan soğuk savaş açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, nükleer anlaşma konusunda açıklama yaptı ve yeni bir soğuk savaş istemediklerini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin nükleer anlaşmadan çekilme kararı hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yeni bir soğuk savaş istemediklerini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 25 Ekim-7 Kasım arası Norveç’te düzenlenecek Trident Juncture 2018 tatbikatı hakkında basın toplantısı düzenledi. Genel Sekreter Stoltenberg, Orta Menzili Nükleer Silahları Sınırlandırma (INF) Antlaşmasından ayrılma kararı alan ABD’ye hak vererek, “ABD’nin anlaşmadan çıkmasının sebebi Rusya’dır, Rusya şeffaflığı terk etti” dedi. Stoltenberg, ABD’nin 2015 yılından beri INF Antlaşması çerçevesinde Rusya’dan şeffaflık talep ettiğini ancak Rusya’nın cevap vermediğini hatırlatarak, “Obama hükumetinden beri Rusya’dan cevap bekliyoruz ve Rusya bize cevap vermediği için INF anlaşmasını ihlal ettiğini düşündük” diye konuştu.

Şeffaflığın ortadan kalkmasıyla yeni bir tehdit olduğunu düşündüklerini söyleyen Stoltenberg, “Avrupa ülkeleri artık nükleer silah üretmek istemiyor, Rusya’ya karşı da istemiyor” açıklamasında bulunu. Stoltenberg diyaloğun ortadan kalmasıyla kutuplaşma olacağına işaret ederek, “Yeni bir soğuk savaş istemiyoruz” ifadesini kullandı.

“SON YILLARIN EN BÜYÜĞÜ”

25 Ekim – 7 Kasım arası Norveç’te düzenlenecek Trident Juncture 2018 tatbikatı hakkında bilgi veren Jens Stoltenberg, 50 bin asker, 250 hava aracı, 65 gemi ve 10 bin zırhlı aracın tatbikata katılacağını açıkladı. Stoltenberg, tatbikatta siber güvenliğin de olacağını söyleyerek, artan siber tehditlere karşı hareket kabiliyetinin test edileceğini söyledi.

TRT