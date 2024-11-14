“Yeni Bir Ülke Bayraktar TB2 Satın Alıyor”

HÜKÜMETTEN ONAY GELDİ

Hırvatistan yönetimi, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı sisteminin tedariki konusunda Savunma Bakanlığına onay vermiş durumda. Hükümetin, Savunma Bakanlığına Bayraktar TB2’nin alımı ile ilgili bir onay sunduğu açıklandı. Ülkedeki medya kaynaklarına göre, bu anlaşmanın toplam maliyeti 84,6 milyon avro olarak belirlendi ve tedarik paketi içinde insansız hava aracı sisteminin yanı sıra Türkiye’de eğitim gibi çeşitli unsurlar da bulunuyor.

BAKAN ANUSIC’İN DEĞERLENDİRMESİ

Savunma Bakanı Ivan Anusic, Bayraktar TB2’nin tedarikinin hem acil hem de önemli bir gereksinim olduğuna dair değerlendirmelerde bulundu. Bu durum, Hırvatistan’ın savunma kapasitesini artırma yönünde attığı önemli bir adımı gösteriyor.