Yeni bir virüs tespit edildi

Çin’in Wuhan kentinde Yunnan eyaletinde çalışan bilim adamları, yarasalardan insanlara geçebilecek yeni bir virüs bulduklarını söyledi.

Araştırmacılar, BtSY2 adlı virüsün Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2 ile aynı aileden olduğu belirtilerek, yeni bir pandemi olasılığına karşı uyarıda bulundu.

Bilim insanları, Çin’in güneyindeki yarasalarda gizlendiği keşfedilen bir virüsün, insanlara bulaşma potansiyeli olan beş tehlikeli virüsten biri olduğunu söyledi. BtSY2 olarak adlandırılan virüsün, Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile yakın akraba olduğu açıklandı.

Araştırmacılar, Çin’in Yunnan eyaletindeki yarasalarda bulunan ve insanlar veya çiftlik hayvanları için bulaşıcı olma olasılığı olan BtSY2 hakkında uyarıda bulundu.

Yeni çalışma, Sun Yat-sen Üniversitesi, Yunnan Endemik Hastalık Kontrol Enstitüsü ve Sidney Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütüldü. Araştırma, BioRxiv adlı sitede ön baskı olarak yayımlandı.

Çalışmanın yazarları yaptıkları açıklamada;

“Hem SARS-CoV-2 hem de SARS-CoV ile yakından ilişkili insanlar veya çiftlik hayvanları için bulaşıcı olması muhtemel yeni beş virüs türü belirledik. Bunlardan en endişe vereni ise BtSY2 adlı virüstür.”