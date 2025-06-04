Yeni Bitki Türü Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

YENİ BİTKİ TÜRÜYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Bilal Şahin tarafından keşfedilen yeni bitki türü hakkında bölge halkına yönelik bir bilgilendirme yapıldı. Şahin, yaklaşık üç yıl önce Ankara-Çankırı sınırında gerçekleştirdiği bitki örtüsü çalışmaları esnasında daha önce tanımadığı bir türe rastladı. Topladığı bitki örnekleri ile Gazi, Aksaray ve Ahi Evran üniversitelerindeki meslektaşlarıyla birlikte çalışmalar yürüttü. Yeni bir tür olduğu belirlenen bitki hakkında hazırlanan makale, uluslararası Turkish Journal Of Botany dergisinde yayımlandı. Bilal Şahin, bu bitkiye hocası ve Türkiye’nin tanınmış botanikçilerinden Prof. Dr. Mecit Vural’a ithafen “Dorycnium vuralii” adını verdi.

ELMAPINAR MAHALLESİ’NDE BİLGİ VERİLDİ

Korunması amacıyla Elmapınar Mahallesi halkına yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Mahalle konağında gerçekleştirilen toplantıda Şahin, bitkinin önemi ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. Toplantının ardından, mahalle sakinleriyle birlikte bitkinin doğal olarak yetiştiği alana gidilerek inceleme yapıldı. Şahin, düzenledikleri etkinlikle bölge halkına bilgilendirme yaptıklarını ve bitkiyi yerinde gösterdiklerini belirtti. Bitkinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizen Şahin, “Bundan sonra vatandaşlar tarafından tespit edilip korunmaya devam edilecek. Böylece gelecek nesillere aktarılmış olacağız.” şeklinde konuştu.

ANADOLU’NUN BİYOÇEŞİTLİLİK ZENGİNLİĞİ

Türkiye’nin biyoçeşitlilik açısından son derece zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Bilal Şahin, “Ankara-Çankırı çevresi, zengin yerlerden biri. Halen üzerinde çalıştığımız bitkiler var. Tanımadığımız bitkileri halkımıza tanıtarak ve korumaya çalışarak gelecek nesillere aktarma çabası içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

MUHTARDAN BİLGİLER

Elmapınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Koçak da bitkinin kekiğe benzer özellikler taşıdığını dile getirdi. Koçak, “Temmuz-ağustos aylarında tohumlaştığı, mercimek tanesi gibi bir tohumu olduğu söyleniyor. Şu an bitkinin sayısı az, umarım sayısı artar ve üremesi çoğalır.” dedi. Ayrıca, bölgedeki hayvanların bitkiye yaklaşmalarının engelleneceğini ve dışarıdan gelenlere de uyarıda bulunacaklarını ekledi.