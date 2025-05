Yeni BM Genel Sekreteri Endişe Duydu

BM Genel Sekreteri’nden Saldırılara Dikkat Çekme

NEW BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırısından derin bir endişe duyduğunu belirtiyor ve her iki ülkeden azami itidal göstermelerini talep ediyor. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, bu konu hakkında bir AA muhabirine yazılı açıklama yaptı. Dujarric, Hindistan’ın gerçekleştirdiği askeri operasyonlardan dolayı derin bir kaygı içerisinde olduklarını ifade ediyor. Her iki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, “Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz.” sözlerine yer veriyor.

Askeri Operasyonlar ve Tepkiler

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan’a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki “hedeflere” yönelik bir askeri operasyon başlattığını duyurdu. Bu gelişme üzerine, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın füze saldırılarına karşılık verecekleri yer ve zamanı kendilerinin belirleyeceğini açıkladı. Bu durum, bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.