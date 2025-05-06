Yeni BM Genel Sekreteri Guterres Endişeli

ENDİŞELERİN ARTTIĞI BİR DURUM

Yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırılarıyla ilgili derin bir endişe taşıdığını vurguladı ve her iki tarafı da azami itidal göstermeye davet etti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, bu konuyla alakalı olarak AA muhabirine yazılı bir açıklama yaptı. Dujarric, Hindistan’ın gerçekleştirdiği askeri operasyonlardan ötürü duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

ASKERİ ÇATIŞMA RİSKİNE DİKKAT

Dujarric, her iki ülkenin de dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz.” ifadesini kullandı. Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan’a bağlı Azad Keşmir bölgesinde belirli “hedeflere” yönelik askeri operasyonlar başlattığını bildirmişti. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın füze saldırılarına karşılık vermek için Pakistan’ın kendi belirlediği zaman ve yerde yanıt vereceğini ifade etti.