Yeni Bölüm Ekrana Geliyor

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile gerçekleşen yarışmada, oldukça zorlu sorular izleyicilerin dikkatini çekiyor.

YARIŞMADA SORULAN SORU

Yarışmanın son bölümünde, “Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?” sorusu soruldu. Sorunun seçenekleri arasında ise A: Altın, B: Gümüş, C: Demir ve D: Bakır yer aldı. Doğru cevap ise B seçeneği, yani gümüş olarak belirlendi.