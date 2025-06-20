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Yeni Bölüm Ekrana Geliyor

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile gerçekleşen yarışmada, oldukça zorlu sorular izleyicilerin dikkatini çekiyor.

YARIŞMADA SORULAN SORU

Yarışmanın son bölümünde, “Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?” sorusu soruldu. Sorunun seçenekleri arasında ise A: Altın, B: Gümüş, C: Demir ve D: Bakır yer aldı. Doğru cevap ise B seçeneği, yani gümüş olarak belirlendi.

ÖNEMLİ

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 71 yaşındaki Libya uyruklu Mohammed Abdalla, villasında ölü bulundu. Ölüm nedeni için cenazesi Adli Tıp'a sevk edildi ve soruşturma açıldı.
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Libya Vatandaşı İnegöl’de Ölü Bulundu

İnegöl'de 71 yaşındaki Libya vatandaşı Mohammed Abdalla, evinde hareketsiz bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

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