Yeni Bölüm Fragmanını Araştırıyorlar

YENİ BİLGİLER DİZİ HAKKINDA

Her hafta Pazartesi akşamları yayınlanan dizi, ilginç konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak eden izleyiciler, fragman için araştırmalara başladı. Merak edilen sorulardan biri ise, yeni bölüm fragman linkinin mevcut olup olmadığı.

ALYA’NIN YARGILANMASI VE CIHAN’IN TAVRI

Alya, Cihan’ın sunduğu evlilik şartını reddediyor. Bu durum, Cihan Albora’nın şikayetini geri çekmemesine sebep oluyor ve Alya, yargılanmak üzere mahkemeye sevk ediliyor. Alya’nın, Cihan’ın evlilik şartını kabul etmediğini duyan Sadakat, son kozunu oynamaya karar veriyor fakat bu durum Alya’nın sinirlenmesine neden oluyor. Alya’nın mahkeme sürecini bilen Demir, bu durumu kendi lehine çevirerek Alya’yı iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışıyor. “Sen benim yanımda ol, ben dünyayı karşıma alırım!” diyor.

ŞAHİN VE NARE’NİN SÜPRİZİ

Mine, Boran’ın babasının Ecmel olduğunu ve Cihan Deniz’in de Ecmel’in torunu olduğunu Sadakat’e aktarıyor. Mutlu sona yaklaşan Şahin ve Nare’yi bekleyen sürpriz ise izleyicilerin merakını artırıyor.

DİZİDEN ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Dizinin oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekiyor. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler dizideki rolleri ile dikkat çekiyor.

ALYA’NIN KARARI VE CIHAN’IN NET TAVRI

Alya, konakta kalmaya karar vererek Sadakat ve Mine’nin başlattığı oyuna son veriyor. Cihan, yaşanan olaylara net bir tavır alıyor ve Mine ile bir gelecek kurmayacağını açıkça ifade ediyor. Ancak, bebeğin varlığı, Alya ile Cihan arasında görünmez bir mesafe yaratıyor. Uzak Şehir bölümlerine Kanal D platformlarından ulaşmak mümkün.