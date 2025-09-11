Yeni bölüm, heyecan verici sorular sunuyor. Yarışmacılar yanıtları sabırsızlıkla bekliyor. The Beatles Hindistan’da konser vermedi. Kim Milyoner Olmak İster, ödüller sunuyor. 13 soruda büyük ödül 5.000.000 TL. Şansınızı deneyin, eğlenin!

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN YARATAN SORULAR

Kim Milyoner Olmak İster’ın yeni bölümündeki sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacının vereceği yanıtı sabırsızlıkla bekleyen seyirciler, aynı zamanda sorunun doğru cevabını kendi başlarına bulmaya çalışıyor. Eğlenceli bir içerik sunan yarışma, izleyicilere interaktif bir öğrenme deneyimi sağlıyor ve onları aktif düşünmeye teşvik ediyor.

THE BEATLES’IN KONSER VERMEKTE OLDUĞU ÜLKELER

Yarışmada yöneltilen sorulardan biri, “The Beatles hangi ülkede halka açık konser vermemiştir?” şeklinde. Seçenekler ise şöyle: A: İspanya B: Japonya C: İtalya D: Hindistan. Doğru cevap ise “D: Hindistan”. The Beatles, aktif oldukları dönemde birçok ülkede konser vermiştir; fakat Hindistan’da hiç halka açık bir konser düzenlememişlerdir. Grup, bu ülkeye yalnızca Maharishi Mahesh Yogi ile meditasyon yapmak için gitmiş, fakat konser gerçekleştirmemiştir.

ÖDÜLLERİN ARTTIĞI HEYECAN DOLU YARIŞMA

Türkiye’nin en ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv’de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplam 13 sorudan oluşan yarışmada, her soruyla birlikte ödüller katlanarak artıyor. İlk baraj 5.000 ₺ ile 2. soruda geçiliyor. Ardından 50.000 ₺ değerindeki büyük baraj ise 7. soruda karşınıza çıkıyor. Tüm engelleri geçerek 13. soruya ulaşan yarışmacılar, 5.000.000 TL’lik büyük ödülü kazanma şansı yakalıyor.

STRATEJİ VE ŞANS

Yarışma sırasında istediğiniz an yarışmadan çekilebilirsiniz. Bu durumda, son başarılı yanıtladığınız sorunun ödülünü kazanırsınız. Yanlış cevap verdiğinizde ise, en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Stratejinizi iyi kurarak hem eğlenceli hem de kazanç dolu bu yarışmada şansınızı deneyebilirsiniz!