Yeni Bölüm Heyecanla Bekleniyor!

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN ARTIYOR

Yeni bölümde heyecan giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kaptanlık oyununda Ayla, mavi takımın kaptanı olarak seçilmişken, kırmızı takımın liderliğini Çağlar üstlenmişti. Şimdi ise her iki takım, dokunulmazlık mücadelesi için tezgâh başında tüm yeteneklerini sergiliyor. İzleyiciler, “Dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2 Eylül Salı günü eleme potasına kimler girdi?” sorularının cevaplarını merakla bekliyor.

HAFTANIN DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ

Masterchef’te haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi için büyük bir heyecan yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda bu akşam kimin galip geleceği büyük bir merak konusu. Takım oyununu kaybeden yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık için mutfakta yeniden karşı karşıya gelecek. En başarılı tabakla öne çıkan kişi, gün sonunda bireysel dokunulmazlığı alacakken, eleme potasına girecek isimler henüz kesinleşmedi.

KAPTANLIK SEÇİMLERİ VE TAKIMLAR

Takım oylamasının ardından eleme adayları belirlenecek ve gelişmeler açıklandıkça paylaşılacak. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar, kaptanların seçimleriyle netleşmiş durumda. Mavi Takım şu isimlerden oluşuyor: Ayla (takım kaptanı), Hakan, Sümeyye, Onur, Eylül, Özkan, Sercan, İhsan, Cansu, İrem. Kırmızı Takım ise Çağlar (takım kaptanı), Çağatay, Furkan, Sezer, Gizem, Mert, Ayten, Nisa, İlhan, Barış’tan meydana geliyor.