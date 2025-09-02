Haberler

Yeni Bölüm Heyecanla Bekleniyor!

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN ARTIYOR

Yeni bölümde heyecan giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kaptanlık oyununda Ayla, mavi takımın kaptanı olarak seçilmişken, kırmızı takımın liderliğini Çağlar üstlenmişti. Şimdi ise her iki takım, dokunulmazlık mücadelesi için tezgâh başında tüm yeteneklerini sergiliyor. İzleyiciler, “Dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2 Eylül Salı günü eleme potasına kimler girdi?” sorularının cevaplarını merakla bekliyor.

HAFTANIN DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ

Masterchef’te haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi için büyük bir heyecan yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda bu akşam kimin galip geleceği büyük bir merak konusu. Takım oyununu kaybeden yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık için mutfakta yeniden karşı karşıya gelecek. En başarılı tabakla öne çıkan kişi, gün sonunda bireysel dokunulmazlığı alacakken, eleme potasına girecek isimler henüz kesinleşmedi.

KAPTANLIK SEÇİMLERİ VE TAKIMLAR

Takım oylamasının ardından eleme adayları belirlenecek ve gelişmeler açıklandıkça paylaşılacak. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar, kaptanların seçimleriyle netleşmiş durumda. Mavi Takım şu isimlerden oluşuyor: Ayla (takım kaptanı), Hakan, Sümeyye, Onur, Eylül, Özkan, Sercan, İhsan, Cansu, İrem. Kırmızı Takım ise Çağlar (takım kaptanı), Çağatay, Furkan, Sezer, Gizem, Mert, Ayten, Nisa, İlhan, Barış’tan meydana geliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zeytinlik yangını, 2 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangında zarar gören zeytin bahçesi nedeniyle bir kadın sinir krizi geçirdi.
Haberler

Belucistan’da Patlamada 5 Kişi Öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir miting yakınında yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı. Olay, Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun önünde gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.