Yeni Bölüm, İzleyicilerde Merak Uyandırır. Yarışmacı, İzleyicileri Heyecanlandırır. Doğru Cevabı Bulmak İçin Çabalarlar. Cevap: D. Açıklama: Çin Tek Saat Dilimi Kullanır. Yarışmanın Ödülü 5 MİLYON TL’dir

İZLEYİCİLERİN MERAKI

Yeni bölümdeki sorular, ekran karşısındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacının vereceği tepkiler ve seçeceği cevaplar, izleyenler için heyecan dolu bir unsura dönüşüyor. Aynı zamanda izleyiciler, aktif olarak farklı cevaplar bulma çabasına giriyor ve bilgi ile eğlenceyi harmanlayan bu yarışmada kendilerini yarışmacı yerine koyarak çözüm üretmeye çalışıyor.

TEK SAAT DİLİ KULLANAN ÜLKE

Peki, hangi ülke tek bir saat dilimi kullanıyor? Seçenekler: A: ABD B: Şili C: Rusya D: Çin Cevap: D. Açıklama: Çin, yüzölçümü açısından büyük bir ülke olmasına rağmen yalnızca bir saat dilimi (Pekin saati, UTC+8) kullanıyor. Bu durumda doğu ile batı arasında saat farkı oldukça fazla olmasına rağmen resmi olarak aynı saat geçerliliğini koruyor. ABD birçok saat dilimine (Doğu, Orta, Dağ, Pasifik, Alaska, Hawaii vb.) sahiptir. Şili ise coğrafi yapısı gereği birden fazla saat dilimi kullanıyor (örneğin ana kara ve Paskalya Adası). Rusya, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülke olarak 11 farklı saat dilimi kullanıyor.

YARIŞMANIN HEYECANI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödül kazanıyor. Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor: • 2. soru 5.000 TL, • 7. soru 50.000 TL değerinde. Son soru olan 13. soruyu doğru bilen yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL’yi kazanıyor. Eğer yarışmacı bir soruda zorlanırsa, en son geçtiği barajın ödülünü alıyor. Yarışmadan çekilme durumunda ise, en son doğru cevaplanan sorunun ödülü kazanılıyor.