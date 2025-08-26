Yeni Bölüm, İzleyicileri Ekranda Tutuyor

YARIŞMA SORULARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Yeni bölümde yer alan sorular, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmacının tercih edeceği cevap için heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da doğru cevaba ulaşmak amacıyla çeşitli kaynaklara başvuruyor. Program, sadece yarışmacılar için değil, izleyiciler için de eğlenceli bir öğrenme deneyimi sağlıyor. Seyirciler, kendilerini yarışmacı gibi hissederek sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. İzleyicilere yöneltilen soru ise, “Hangi kıtanın toplam nüfusu daha fazladır?” olarak belirleniyor. Cevap seçenekleri arasında:

A: Avustralya

B: Avrupa

C: Kuzey Amerika

D: Güney Amerika

Doğru cevap: B

GÜVEN TEMALI YARIŞMA FORMATI

Klasik bilgi yarışmalarından farklı olarak Güven Bana, güven duygusu ve stratejik kararları temel alarak özgün bir format ile ekranlara geliyor. Yarışmanın yapısı, daha önce tanışmamış iki yarışmacının bir araya gelerek 1 milyon TL’lik büyük ödül için yarıştığı bir ortamda şekilleniyor. Yarışmacılar, doğru yanıtladıkları bilgi sorularıyla ödül havuzundaki meblağı artırıyor. Yarışmanın dikkat çekici yanlarından biri güven teması üzerine kurulması. Belirli zaman dilimlerinde yarışmacılar, butona basarak yarışmadan çekilme ve kasadaki mevcut ödülü tek başına alma fırsatına sahip oluyor. Ancak bu durumda, diğer yarışmacı ödülden herhangi bir pay alamıyor.

PSİKOLOJİK KARAR MEKANİZMALARI ÖNE ÇIKIYOR

İki yarışmacının birbirine güvenerek devam etmesi veya bireysel kararlar doğrultusunda butona basması, yarışmanın gerilimini artırıyor. Aynı zamanda yarışma boyunca aile bireyleri de stüdyoda yer alıyor. Onların tepkileri, yarışmanın duygusal atmosferini derinleştiriyor. Bu format sayesinde, yarışmada sadece bilgi değil, insan psikolojisine dayalı karar mekanizmaları da belirleyici bir rol oynuyor.