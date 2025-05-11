Yeni Bölüm Kim Milyoner Olmak İster

YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmada, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla birlikte oldukça ilgi çekici sorular soruluyor. Bu bağlamda, programda yer alan sorulardan biri dikkat çekiyor: Profesyonel bir satranç karşılaşmasında, beyazların maçı başlatacak olan ilk hamlesi toplamda kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir?

SORUNUN CEVABI

Sorunun cevap seçenekleri arasında A: 12, B: 16, C: 20 ve D: 24 bulunuyor. Bu sorunun doğru cevabı C, yani 20 olarak belirleniyor.

Yarışmaya katılan Bilal Yasir Küççük, 21 yaşında ve İstanbul’da doğmuş, yaşamını da burada sürdürüyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimine devam eden Bilal Bey, yarışmadan elde edeceği ödülü eğitim hayatına yatırım yapmak amacıyla kullanmayı planlıyor.