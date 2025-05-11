Haberler

Yeni Bölüm Kim Milyoner Olmak İster

YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmada, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla birlikte oldukça ilgi çekici sorular soruluyor. Bu bağlamda, programda yer alan sorulardan biri dikkat çekiyor: Profesyonel bir satranç karşılaşmasında, beyazların maçı başlatacak olan ilk hamlesi toplamda kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir?

SORUNUN CEVABI

Sorunun cevap seçenekleri arasında A: 12, B: 16, C: 20 ve D: 24 bulunuyor. Bu sorunun doğru cevabı C, yani 20 olarak belirleniyor.

Yarışmaya katılan Bilal Yasir Küççük, 21 yaşında ve İstanbul’da doğmuş, yaşamını da burada sürdürüyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimine devam eden Bilal Bey, yarışmadan elde edeceği ödülü eğitim hayatına yatırım yapmak amacıyla kullanmayı planlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

S. A. Beşiktaş’ı Zirveye Taşıyacağız!

Beşiktaş başkanlığına yeniden seçilen Serdal Adalı, genel kurul sonrası taraftarına teşekkür ederek, kulübü zirveye taşıyacaklarını ve şampiyonluk hedeflediklerini ifade etti.
Haberler

Kazada Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleşen kazada, doğum yapan kızı ve torununu ziyaret eden Samettin Kayatekin ile otobüs muavini Semih Atmaca hayatını kaybetti. Cenazeleri duygusal bir havada defnedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.