Yeni Bölüm Soruları, İzleyicileri Ekrana Kilitliyor. Yarışmacı Cevabı Heyecanla Bekleniyor. Seyirciler, Kendini Yarışmacı Gibi Hissediyor. Tarihteki İlk E-posta 1971 Yılında Gönderildi. Kim Milyoner Olmak İster, Heyecanlı Bir Deneyim. 5 MİLYON TL Ödül İçin Yarışılıyor

İZLEYİCİLERİ EKRAN BAŞINA KİLİTLEYEN YENİ BÖLÜM

Yeni bölümdeki sorular, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmacının seçmeyi düşündüğü cevabı heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan doğru yanıta ulaşmak için çeşitli kaynaklara başvuruyor. Program, yarışmacılar için olduğu kadar izleyiciler için de eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Seyirciler, kendilerini yarışmacılar gibi hissederek sorulara yanıt aramaya koyuluyor.

TARİHTEKİ İLK E-POSTA NE ZAMAN GÖNDERİLDİ?

Peki, tarihteki ilk e-posta ne zaman açılmıştır? A: 1951 B: 1961 C: 1971 D: 1981 Cevap: C Tarihteki ilk e-posta, 1971 yılında Ray Tomlinson adlı bilgisayar mühendisi tarafından gönderilmiştir. Bu, ARPANET ağı üzerinden gönderilen ve aynı anda iki farklı bilgisayar arasında iletilen ilk elektronik postaydı.

BÜYÜK ÖDÜLLERLE HEYECAN DOLU YARIŞMA

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru yanıtlayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor. Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL’lik baraj geçildiğinde yarışmacı bu tutarları garantiliyor.

YARIŞMACILARA SUNULAN FIRSATLAR

Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, son geçtiği baraj sorusunun ödülünü kazanıyor. Aynı şekilde, yarışmacı istediği an çekilme kararı alırsa, en son doğru cevapladığı sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor. Bu benzersiz formülüyle Kim Milyoner Olmak İster, hem heyecanı hem de büyük ödülleri sevenler için kaçırılmaz bir deneyim sunuyor!