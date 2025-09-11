Yeni Bölüm Soruları Merak Uyandırıyor

YARIŞMA SORULARI İZLEYİCİLERİ BÜYÜLEDİ

Yarışmanın yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicilerde büyük bir heyecan ve merak uyandırıyor. Katılımcıların vereceği cevaplar, seyirciler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, birçok kişi doğru yanıtı bulmak için araştırma yapmaya yöneliyor. Hem bilgilendirici hem de eğlenceli yapısıyla öne çıkan bu yarışma, izleyicilere aktif bir öğrenme deneyimi sunuyor. İzleyiciler, katılımcıların yerine kendilerini koyarak soruları çözümleyerek bilgi seviyelerini değerlendirme fırsatı yakalıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YINE HEYECAN YARATTI

Kim Milyoner Olmak İster’ın yeni bölüm soruları merak uyandırmayı sürdürüyor. Örneğin, Osmanlı Devleti’nde ilk kez padişah Abdülmecid döneminde Anadolu’da görülen hangi yiyeceğe “Frenk elması” denilmiştir? Seçenekler şunlardır: A: Patates B: Domates C: Greyfurt D: Patlıcan. Doğru cevap ise B: Domates.

5 MİLYON TL’LİK BÜYÜK ÖDÜL İÇİN YARIŞMA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, son soruyu doğru bilen yarışmacı 5 Milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışma, belirli aşamalarda baraj soruları içeriyor. Örneğin, 2. soru için ödül 5.000 ₺, 7. soru için 50.000 ₺ (baraj sorusu) ve 13. soru için ise 5.000.000 ₺ (final sorusu) belirlenmiş durumda.

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanıyorsunuz. Ayrıca, yarışmadan çekilme kararı almanız durumunda, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlama hakkınız bulunuyor. Büyük ödülü kazanmak için stratejik düşünmek ve genel kültür bilginizi sergilemek gerekmekte. Siz de bu unutulmaz maceraya katılmaya hazır mısınız?