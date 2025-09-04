Yeni Bölümde İzleyici Merakı Artıyor

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DORUKTA

Yeni bölümdeki sorular, televizyon izleyicilerinde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacının vereceği tepkiler ve seçeceği cevaplar, izleyenler için heyecan dolu anlar yaratıyor. Aynı zamanda izleyiciler de aktif olarak sorulara yanıt bulma çabasına giriyor. Bilgi ve eğlencenin mükemmel bir birleşimini sunan bu yarışmada, izleyiciler kendilerini yarışmacının yerine koyarak çözüm üretmeye çalışıyor.

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ SORUSU

Yarışmada yer alan sorulardan biri, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde “hangisinin devamlı iki elle sürülmesinin zorunlu olduğu” durumunu sorguluyor. Bu gibi sorular, izleyicilerin dikkatini çekerken, aynı zamanda bilgi düzeylerinin artmasına da yardımcı oluyor.

BÜYÜK ÖDÜL İÇİN YARIŞMA DEVAM EDİYOR

Dünyanın en popüler ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi olabiliyor. Yarışma süresince belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 TL,

• 7. soru 50.000 TL değerinde.

Son soru olan 13. soruyu doğru yanıtlayan yarışmacıya, büyük ödül olan 5.000.000 TL veriliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği barajın ödülü kendisine tanınıyor. Yarışmadan çekilme durumunda, son doğru cevaplanan sorunun parasal ödülü kazanılır.