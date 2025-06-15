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Yeni Bölümde Kahve Sorusu Var

ATV EKRANLARINDA YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” adlı yarışma, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile yayınlanan programda, izleyicilerin bilgilerini test eden ilginç sorular yer alıyor.

HALİ DİLLİ SORU

Yarışmada sorulan sorulardan biri dikkat çekici oldu. “Hangisi Avrupa’da ‘Şeytan’ın içeceği’ olarak görülürken Papa VIII. Clement, ilk yudumu aldıktan sonra ‘çok lezzetli olduğu ve Müslümanlara bırakılırsa yazık olacağı’ gerekçesiyle onu vaftiz etmiştir?” şeklindeydi. Cevap seçenekleri arasında: A: Çay, B: Ayran, C: Kahve ve D: Kefir bulunuyor.

Cevap: C

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