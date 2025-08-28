Yeni Bölümde Sorular Rekabet Duygusu Uyandırıyor

REKABET DÜYGUSU VE MERAK ARTIYOR

Yeni bölümde sorulan sorular, izleyenlerde güçlü bir rekabet hissi uyandırıyor. Yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme isteği de merak duygusunu yükseltiyor. Program, eğlendirici yapısıyla yalnızca bir bilgi yarışması olmaktan fazlasını sunuyor; izleyiciler kendilerini yarışmacıların pozisyonuna yerleştirerek her soruda düşünmeye başlıyor.

SİRKADİYEN RİTİM NEDİR?

Canlı organizmalarda yaklaşık 24 saatlik aralıklarla tekrarlanan biyolojik süreçlerin düzenli döngüsünü tanımlayan “sirkadiyen ritim” kavramındaki “sirkadiyen” nedir? A: Döngüsel B: Çevresel C: Günlük D: Saatlik Cevap : C

Dünyanın en popüler ve ödül açısından en çok kazanan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranındaki heyecanını devam ettiriyor. Bu yarışmada, zorluk seviyeleri giderek artan toplam 13 soru bulunuyor. Tüm sorulara doğru cevap vererek 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışma içerisinde belirli aşamalarla baraj soruları yer alıyor; 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL’lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu miktarları garanti altına alıyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada yarışmadan çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alıp yarışmadan ayrılabiliyor. Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de strateji kullanma fırsatı sunuyor!