Yeni Bölümde Sorular Rekabet Yaratıyor

REKABET DUYGUSU YARATAN SORULAR

Yeni bölümde yöneltilen sorular, izleyicilerde adeta bir rekabet duygusu oluşturuyor. Yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme arzusu da izleyicilerin merakını artırıyor. Program, eğlenceli yapısıyla sadece bir bilgi yarışması olmanın ötesine geçiyor; izleyiciler her soruda kendilerini yarışmacıların yerine koyarak düşünmeye başlıyor.

HIZLA YÜKSELEN ÖDÜLLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarındaki heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesi giderek artan 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayarak 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 Milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL’lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor.

STRATEJİ ve ÇEKİLME HAKKI

Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada yarışmadan çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor. Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor!