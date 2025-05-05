Yeni Büyükelçi Ankara’ya Geldi

ABD’NİN YENİ BÜYÜKELÇİSİ GÖREVE BAŞLIYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak için Ankara’ya ulaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye Büyükelçiliği için aday gösterilmiş olan iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda bu göreve seçiliyor.

İLK AÇIKLAMALARI YAPILDI

Seçim sürecinin ardından görevine başlamak üzere Ankara’ya gelen Barrack, “Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak” şeklinde bir açıklama yapıyor. Bu açıklama, Barrack’ın görevindeki önceliklerini net bir şekilde ortaya koyuyor.