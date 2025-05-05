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Yeni Büyükelçi Ankara’ya Geldi

ABD’NİN YENİ BÜYÜKELÇİSİ GÖREVE BAŞLIYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak için Ankara’ya ulaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye Büyükelçiliği için aday gösterilmiş olan iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda bu göreve seçiliyor.

İLK AÇIKLAMALARI YAPILDI

Seçim sürecinin ardından görevine başlamak üzere Ankara’ya gelen Barrack, “Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak” şeklinde bir açıklama yapıyor. Bu açıklama, Barrack’ın görevindeki önceliklerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

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ABD’nin Yeni Büyükelçisi Türkiye’yi Destekleyecek

Yeni ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'ye gelerek görevine başladı. Barrack, iki ülke ilişkilerini güçlendirme hedefinde olduğunu ifade etti.
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Haftanın İlk İşlem Günü Düşüşle Tamamlandı

New York borsası, Trump'ın korumacı ticaret politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle düşüş yaşadı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günün sonunda kayıplar bildirdi.

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