Yeni Büyükelçi Huckabee İfadeleriyle Tehditte Bulundu

İRAN’A YAPILAN TEHDİTLER

ABD’nin yeni İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran’a yönelik tehditlerde bulundu ve “İranlıların elinden İsrail’in başına ne gelirse, ABD’lilerin elinden de İran’ın başına o gelecektir.” diyerek durumu vurguladı. Huckabee, Burak (Ağlama) Duvarı’nı ziyaretinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İsrail için barış” yazılı notunu taş blokların arasına yerleştirdi.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALAR

Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Huckabee, İran’a yönelik saldırı planları hakkında sorulan bir soruya karşılık, “İranlılar için İsrail meze, ABD ise ara sıcaktır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Evanjelik bir Hıristiyan olarak kariyeri boyunca İsrail’e destek verdiği bilinen Huckabee, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini de destekliyor. İki devletli çözümle ilgili bir soruya ise “Ben bir büyükelçi olarak politika yapıcı değilim.” dedi. Huckabee, ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin “Yahudi-Hıristiyan anlayışına dayanan derin bir ilişki” olduğunu belirterek, “Gerçek şu ki, ABD İsrail’den çok fayda sağlıyor.” iddiasında bulundu.