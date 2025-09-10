Yeni Ceza Düzenlemesi Geliyor

ÇOCUK FAİLLERİN CİNAYETLERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR DOĞUYOR

Türkiye’de son yıllarda 18 yaş altı çocukların faili olduğu cinayet vakalarının artışı, kamuoyunda çocuk faillerin cezai sorumluluğu konusunu yeniden gündeme getiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu bağlamda cezaların artırılacağına yönelik sinyaller veriyor. Bakanlık bünyesindeki Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan taslağın detayları ise yavaş yavaş kamuoyuna yansıyor. Sabah gazetesinin haberine göre, 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 31’inci maddesinde bir düzenleme yapılması planlanıyor.

CEZAİ DÜZENLEMELERDE YENİ NİYETLER

Yeni düzenlemeyle, bu maddenin belirlediği indirim oranlarının düşürülmesi hedefleniyor. Bu sayede çocuk faillere daha yüksek cezalar verilmesi bekleniyor. Düzenleme ile kasten öldürme suçu işleyen ve 16 yaşını doldurmuş çocuklar için, hakimin takdirine dayalı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmaması sağlanacak. Kasta dayalı suçun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli gibi unsurlar göz önünde bulundurulacak.

MEVCUT YASALAR HANGİ ŞARTLARI GETİRİYOR

31’inci maddenin ikinci fıkrası, 12 yaşını doldurmuş fakat 15 yaşını geçmemiş çocukların eylemlerinin hukuki anlamını algılayıp algılayamadığına göre ceza sorumluluğunu belirliyor. Eğer bu çocuklar, işledikleri eylemin hukuki sonuçlarını algılayabiliyorlarsa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektirmişse 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyorlar. Ayrıca mevcut yasalar, diğer cezaların yarısının indirilmesi ve her fiil için verilecek olan hapis cezasının yedi yıldan fazla olmaması durumunu öngörüyor. TCK’nın 31’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında ise 15 ile 18 yaş arasındaki kişiler için ağırlaştırılmış müebbet cezasının gerektirdiği takdirde 18 ile 24 yıl arasında, müebbet hapis cezası yerine ise 12 ile 15 yıl arasında ceza verilmesi öngörülüyor.

AİLE GÖREVLERİ ÜZERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Ayrıca, suça sürüklenen çocukların aileleriyle ilgili TCK’nın 233’üncü maddesinde de düzenlemeye gidiliyor. Bu madde, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlalinin 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor. Yeni düzenlemeyle, aile hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ceza miktarlarının artırılması ve daha sosyal uyumlu çocukların yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.