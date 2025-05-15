Yeni Ceza Düzenlemesi Yapılacak

YENİ CEZA DÜZENLEMELERİ GELİYOR

Türk Ceza Kanunu’ndaki örgüt adına suç işleyenlere verilen cezalara yönelik yeni düzenlemeler yapılacak. PKK terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararı alması ile Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım atıldı. CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, örgüt üyesi olmayan ancak örgüt adına suç işleyenlere yönelik verilen cezaları iptal etti. Bu karar doğrultusunda yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürüyor.

AÇIKLAMALAR VE YENİ SINIRLAR

Anayasa Mahkemesi, TCK’nın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ başlıklı 220’nci maddesindeki hükmü ve ‘Silahlı örgüt’ başlıklı 314’üncü maddesindeki düzenlemeyi iptal etti. İlgili düzenlemeye göre, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ve “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadeleri, artık geçerliliğini yitirdi. Mevcut uygulama gereğince, örgüt üyeleriyle örgüt adına suç işleyenlerin aynı cezanın verilmesi öngörülüyordu.

HAREKETE GEÇİLDİ

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği düzenleme için 6 aylık sürenin sona ermesine yaklaşılırken, AK Parti yeni bir yargı paketi ile bu konuda harekete geçti. ‘Örgüt adına suç işleme’ ifadesinin belirgin hale getirilmesi ve hapis cezalarında indirim yapılması planlanıyor. AK Parti kaynakları, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesini dikkate alarak cezaların indirileceğini ve yeni alt ve üst sınırların belirleneceğini ifade ediyor. Yapılacak düzenlemeyle, mevcut cezaevindeki mahkumların da bu durumdan yararlanarak tahliye olabileceği belirtiliyor.

KAMUOYUNDA TARTIŞMALAR

Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere yönelik ceza düzenlemesi, kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Muhalefetin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru neticesinde, düzenleme 2023 yılında iptal edilmiş ve bu fiil müstakil bir suç olarak yeniden tanımlanmıştı. Ancak CHP’nin ikinci iptal başvurusundan sonra bu düzenleme, bu yılın Ocak ayında bir kez daha iptal edildi. Anayasa Mahkemesi’nin kararında, ‘örgüt adına’ kavramının belirsiz olduğu ve bu hükmün geniş bir şekilde yorumlanması durumunda, hüküm giyenlerin örgüt üyelerine göre daha ağır cezalarla karşılaşabileceği ifade edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarında da, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna dikkat çekildi.