Yeni Çiftlere Mobilya ve Ulaşıma İndirimler

YENİ GELEN ÇİFTLERE MOBİLYA VE BEYAZ EŞYA DESTEĞİ

Yeni evlenecek çiftlerin en büyük harcama kalemlerinden biri olan mobilya ve beyaz eşya konuları ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu çerçevede, yeni çiftlerin ihtiyaçlarına yönelik desteklerin sağlanması hedefleniyor.

ULAŞIMDA AİLELERE ÖZEL İNDİRİMLER

Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin seyahat alanında yaşadığı zorlukları aşmak için ulaşım sektöründe özel indirimler uygulanmaya başlanıyor. Bu adım, ailelerin seyahatlerini daha ekonomik hale getiriyor.

ORMAN KÖYLÜLERİNE VE İLK ARABA SAHİPLERİNE EK DESTEK

Hükümet, “Aile Yılı” çerçevesinde farklı gruplara yönelik destekler sunma amacını güdüyor. Orman köylüleri ve ilk kez arac sahibi olacak bireylere ek destek imkanları sağlanıyor.

SİNEMADA AİLELERE ÖZEL KAMPANYA

Ailelerin bir arada vakit geçirmelerini teşvik etmek adına sinema sektöründe de yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya, ailelerin birlikte sinema keyfini yaşamalarını destekliyor.