Yeni Çin Büyükelçisi Selçuk Ünal

YENİ ÇİN BÜYÜKELÇİSİ SELÇUK ÜNAL KİMDİR?

Yeni Çin Büyükelçisi olarak atanan Selçuk Ünal, 21 Haziran 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yapılan atama ile duyuruldu. Selçuk Ünal’ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve liseyi T.E.D. Ankara Koleji’nde bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

KARİYER YOLCULUĞU

Selçuk Ünal, 1992 yılında Personel Dairesi Başkanlığı’nda Aday Meslek Memuru olarak kariyerine başladı. Ardından 1993’te Batı Avrupa Dairesi’nde görev aldı. 1994’teki askerlik hizmetinin ardından 1995 yılına kadar Batı Avrupa Dairesi’nde Ataşe olarak çalıştı. 1995 yılında Doha (Katar) Büyükelçiliği’nde Üçüncü Kâtip olarak atandı; 1997 yılında ise Dublin (İrlanda) Büyükelçiliği’nde İkinci Kâtip olarak görev yaptı.

2000 yılında Irak Dairesi’nde Başkâtip ünvanıyla yer aldı. 2002’de Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcilikte Müsteşar olarak çalıştı. 2006 yılında Bakan Özel Müşavirliği’nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2008’de Birleşmiş Milletler Nezdindeki (New York) Daimi Temsilcilik’te Müsteşar unvanı ile görev aldı. 2010-2012 yılları arasında Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı’nda Elçi-Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü olarak çalıştı. 2012-2014 döneminde ise Bakan Özel Müşavirliği’nde Elçi-Bakan Özel Müşaviri olarak görev yaptı. Selçuk Ünal, Eylül 2014 ile Aralık 2018 arasında Ottava (Kanada) Büyükelçisi olarak görev yaptı ve 2019-2022 yılları arasında Suriye (İkili Siyasi İlişkiler) Genel Müdürü olarak atandı.