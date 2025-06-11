Yeni Coğrafi İşaret Afyon Pastırması

ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir yenisini ekledik. Afyon Pastırması, Avrupa Birliği’nde tescillenen 34’üncü coğrafi işaretli ürünümüz oldu” ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, bu tescilin Türkiye için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

AFYON PASTIRMASI’NIN ÖNEMİ

Bakan Kacır, coğrafi işaretli ürünlerin, Türkiye’nin kadim kültürünün, bereketli topraklarının ve üreticilerin emeğinin uluslararası alanda tanınmasının temeli olduğunu belirtti. “Başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Anadolu’nun değerlerini koruyup dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz,” diyerek, bu konuda atılacak adımların devam edeceğini ifade etti.

TESCİLLİ COĞRAFİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Aynı zamanda paylaşımında, Avrupa Birliği’nde tescilli diğer coğrafi işaretli ürünleri de sıraladı. Türkiye’nin bu alanda sahip olduğu ürünlerin listesi şu şekilde: “Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi, Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması.”