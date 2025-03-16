Yeni Çorumspor – Keçiörengücü Maçı Nerede Yayınlanacak?

FUTBOLSEVERLER HER ANINDA MAÇIN KONTROLÜNDE

Futbol tutkunları, Yeni Çorum spor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki maçı HD kalitesinde, kesintisiz ve donmadan izleme yollarını araştırıyor. Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında karşılaşacak olan bu takımlar, üç puanı hedefliyor. Her iki ekip de ligde üst sıralara tırmanma arayışında olduğu için bu karşılaşma büyük bir önem taşıyor.

MAÇIN TARİHİ VE KANALI

Yeni Çorum spor – Ankara Keçiörengücü maçı 16 Mart Pazar günü saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports Max 1, Tabii ve TRT Spor gibi kanallardan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, futbolseverler için maç öncesi ve sonrası analizler, istatistikler ve röportajlar da bu platformlar üzerinden sunuluyor.

CANLI İZLEME PLATFORMLARI

Futbol tutkunları, beIN Sports, Tabii ve TRT Spor’un spor programlarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirler. Ayrıca, bu kanalların internet siteleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla da canlı maçı izlemek mümkün.