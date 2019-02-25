Yeni darbe planı mı yapıyorlar?

Star Gazetesi yazarına göre 15 Temmuz'daki hain girişimin bir benzeri, NATO eliyle yeniden gündemde.

Star Gazetesi yazarı Ardan Zentürk, Türkiye düşmanlarının 31 Mart seçimleri içerisinde beklenti içerisinde olduklarını, eğer bekledikleri sonuçları alamazlarsa NATO üzerinden bir darbe planlandığını yazdı.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından yeni beklentiler içerisine giren dış güçlerin planlayacağı yeni bir darbeden söz eden Zentürk, Türk milletinin bunu da göğüsleyeceğini yazdı.

Zentürk, “Kati Piri hukuktaki FETÖ’cü temizliğini, ‘4 binden fazla hakim ve savcının işten atılması hukukun bağımsızlığı ve tarafsızlığına tehdit oluşturuyor’ diye yorumluyor, pes! 31 Mart’a dönük bir beklentileri var, eğer olmazsa, çok yönlü bir saldırıyla karşılaşacağımız, sonuçta ortaya çıkacak NATO’cu darbenin de ‘demokrasi adına alkışlanacağı’ bellidir. Göğüsleriz!” diye yazdı.

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