Yeni Denizaltılar Güçlü Ordu, Huzur Sağlar

CUMHURBAŞKANI’NIN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milli imkanlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir” sözlerini kullandı. Erdoğan, gelecek hafta kutlanacak Zafer Haftası için TCG Anadolu gemisinde düzenlenen ‘Zafer Yolculuğu’ etkinliği hakkında sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

ZAFER HAFTASI ETKİNLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında “Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu’nda” ifadesine yer verdi. Denizlerde son yıllarda gerçekleştirilen atılımların ve savunma sanayisi hamlelerinin, bağımsızlığın ve caydırıcı gücün en güçlü temeli olduğunu belirtti. TCG Anadolu’nun bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olarak öne çıktığını ifade etti.

GENÇLERİ VE BAKANLIKLARI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ayrıca, “TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan genç kardeşlerimi ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığımızı tebrik ediyorum” dedi. Bu sözler, gençlerin katılımının önemini vurguluyor ve savunma sanayisinin sektörel gelişimine dikkat çekiyor.

Edirne’de Kaza, Üç Yaralı Var

Edirne'de otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Antalya’da Kavgada İki Ölü, İntihar

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir pastanede, iş yeri sahibi ile çalışanı arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi öldü, şüpheli intihar etti.

