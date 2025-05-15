Yeni Destek Eğitimi, Gelecek Yılda Başlayacak

YENİ DERS UYGULAMASI HAKKINDA

Öğrenci ve velilerden alınan talepler doğrultusunda şekillenen yeni uygulama, ders çizelgelerindeki değişikliklerle resmen hayata geçecek. “Hedef Temelli Destek Eğitimi” dersi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 12’nci sınıflardaki öğrencilerin akademik gelişimini desteklemek, kariyer planlamalarına yardımcı olmak ve üniversite hazırlık süreçlerini güçlendirmek amacıyla gelecek yıldan itibaren sunulacak.

UYGULAMA DETAYLARI

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, MEB, lise son sınıf öğrencilerinin yükseköğretime hazırlık süreçlerinin daha kapsamlı hale gelmesi için yeni bir uygulama başlatacak. Bu kapsamda, ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgelerinde değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemelere göre, 12’nci sınıf öğrencilerine, öğrenme eksikliklerini gidermeleri, önceki öğrenimleri pekiştirmeleri ve yükseköğretime hazırlık süreçlerini güçlendirmeleri için “Hedef Temelli Destek Eğitimi” dersi ekleniyor. Okul idareleri, bu dersi öğrenci tercihlerine göre haftada 3 ila 6 saat arasında planlayabilecek.

DERSİN İÇERİĞİ VE HEDEFİ

“Hedef Temelli Destek Eğitimi” dersinin içeriğinde Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi konular yer alacak. Her ders için haftada en az bir, en fazla üç saat ayrılacak. Eğitim programları temel alınarak ilgili öğretim zümreleri tarafından hazırlanacak bu ders, öğrencilerin 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfa kadar yaşadıkları öğrenme eksikliklerinin giderilmesine katkı sağlayacak.

Ayrıca, dersler okul saatleri içinde uygulanarak, öğrencilerin öğrenme kayıplarını gidermeleri ve sınav hazırlık süreçlerini öğretmenlerinin rehberliğinde yürütmeleri teşvik ediliyor. “Hedef Temelli Destek Eğitimi” ile okul dışındaki takviye eğitim ihtiyacının en az seviyeye indirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması amaçlanıyor. Gelecek yıl başlayacak derste öğrencilere not verilmeyecek; ancak öğrencilerin gelişimleri izlenerek süreç değerlendirme yöntemleriyle bireysel destek sağlanacak. Ayrıca, öğretmenler ders içeriklerine erişim sağlayarak öğrencilerin öğrenim süreçlerini desteklemek için yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ’den faydalanacak.