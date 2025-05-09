Yeni Detaylar Ortaya Çıktı. Şüpheliler İstanbul’a Geldi. Otel Güvenlik Kayıtlarına Yansıdı. Rüstem Elibol Paylaşımda Bulundu

BAHAR AKSU CİNAYETİNE DAİR YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Şişli’de 5 Mayıs Pazartesi günü sokak ortasında acımasızca öldürülen Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin 2 Mayıs’ta 3 kişi olarak İstanbul’a geldikleri, burada bir otele yerleşip keşif yaptıktan sonra Çanakkale’ye geri döndükleri, olayın gerçekleştiği gün tekrar 4 kişi olarak İstanbul’a gelerek cinayeti işledikleri tespit edildi. Otele giriş ve çıkış anlarının güvenlik kamerası görüntüleri de elde edildi.

CİNAYETİN GERÇEKLEŞTİĞİ GÜN OLAYIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Cumhuriyet Mahallesi’nde 5 Mayıs Pazartesi sabahı saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, 37 yaşındaki Bahar Aksu, kendisini kaçırmaya çalışan bireyler tarafından kurşunlanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan polis çalışmaları sonucunda, eski eşi Rüstem Elibol ve ona yardımcı olan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN HAZIRLIKLARI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul’daki cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ve görüntüler ortaya çıktı. Polisin yaptığı soruşturmada şüphelilerin 2 Mayıs Cuma günü 17 LT 343 plakalı araçla Çanakkale’den İstanbul’a geldikleri ve Bahar Aksu’nun evi ile çalıştığı yer hakkında keşif yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin Şişli’deki bir otele yerleşerek burada geceyi geçirdikleri anlaşılırken, otele giriş ve çıkış anlarının güvenlik kamerası görüntüleri bulundu.

ŞÜPHELİLERİN ÇANAKKALE YE DÖNÜP YENİDEN İSTANBUL’A GELMELERİ

Polis sorgusunda şüphelilerin Çanakkale’ye geri döndükleri ve 4 Mayıs Pazar günü bu kez yanlarına Samet S. adındaki bir kişiyi alarak yeniden İstanbul’a geldikleri belirlendi. Şüphelilerin, Bahar Aksu’nun evi ve iş yeri arasında gidip gelerek plan yaptıkları ve geceyi otomobilde bekleyerek geçirdikten sonra kaçırma ve cinayeti gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

RÜSTEM ELİBOL’UN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Bahar Aksu’yu sokakta vuran Rüstem Elibol’un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Elibol’un bir paylaşımında “Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım” sözleri yer alıyor. Diğer paylaşımında ise “İntikam en sevdiğim duygu intikam aksar unutulmaz” yazdığı ortaya çıktı. Rüstem Elibol’un ayrıca “Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı” şeklinde ifadeler kullandığı da belirlendi.