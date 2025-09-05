Yeni Dizi “Aşk Ve Gözyaşı” Başlıyor

YENİ DİZİ “AŞK VE GÖZYAŞI” GÜNLERİ SAYIYOR

Hande Erçel ile Barış Arduç’u üçüncü kez buluşturan atv’nin yeni dizisi “Aşk ve Gözyaşı”, ekran yolculuğuna başlamak için gün sayıyor. Kore yapımı “Queen Of Tears” dizisinden uyarlanan bu proje, büyük bir aşkın iniş çıkışlarını izleyicilere sunacak. Hande Erçel “Meyra”, Barış Arduç ise “Selim” karakterine hayat veriyor. Meyra ve Selim’in aşk hikâyesi, evlilik yolunda büyük bir adım atıp boşanma aşamasına gelmeleri ile duygusal yoğunluk kazandırıyor.

DÜĞÜN SAHNESİNDEN GÖZ KAMAŞTIRAN FOTOĞRAFLAR

Dizinin orijinaline sadık kalındığı gibi, Türk izleyicilere özel sürprizlerle de fark yaratmayı hedefliyor. Projenin resmi sosyal medya hesabında Hande Erçel’in gelinlik, Barış Arduç’un ise damatlık giydiği fotoğraflar paylaşıldı. Boğaz’da gerçekleşen görkemli düğün sahnesine ait kareler, hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisinin düğün sahnesinden fotoğraflar yayınlandı. Boğaz’da masal gibi düğün: ‘Aşk ve Gözyaşı’ kadrosu görkemli sahnede buluştu. Sezonun en masalsı düğünü Boğaz’da yaşandı… Aksel ve Keskin ailesinin mutlu anlarına siz de şahitlik edin istedik.”

IDDIALI YAPIM, HEYECANLA BEKLENIYOR

Romantik hikâyesi, etkileyici görsel dünyası ve güçlü kadrosuyla “Aşk ve Gözyaşı”, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. İzleyiciler, Meyra ve Selim’in iniş çıkışlarla dolu aşk yolculuğunu sabırsızlıkla bekliyor.