“Yeni Dizi Aşkı Hatırla, Beğenildi.”

YENİ DİZİ “AŞKI HATIRLA” İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

Geçen yıl “Rüzgâra Bırak” filmindeki etkileyici performanslarıyla takdir toplayan Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez romantik bir hikâye ile ekranlarda karşımıza çıkıyor. İkilinin başrolünü paylaştığı yeni yapım “Aşkı Hatırla”, yayınlandığı andan itibaren geniş bir yankı uyandırdı. Romantik dram türündeki bu dizi, hem etkileyici senaryosuyla hem de iki yetenekli oyuncunun sergilediği samimi ve derin kimyayla dikkat çekiyor. Erçel ve Arduç’un yeniden bir araya gelmesi, izleyiciler kadar sektördeki yorumcuların da ilgisini topladı. Sekiz bölüm olarak tasarlanan dizinin çekimleri, Kapadokya’nın büyülü ortamında başladı ve İstanbul’da sona erdi. Hem taşra romantizmini hem de büyük şehrin karmaşasını harmanlayan dizi, yalın hikâyesi ve estetik görsel anlatımıyla izleyiciyi kendine çekmeyi başarıyor.

GEÇMİŞLE YÜZLEŞEN HİKÂYE

“Aşkı Hatırla”, geçmişle yüzleşen iki karakterin yollarının yeniden kesişmesini konu alıyor; zaman, hafıza ve ikinci şans gibi evrensel temaları izleyiciyle buluşturuyor. Hande Erçel’in kırılgan ama güçlü kadın karakteri ve Barış Arduç’un içe kapanık, pişmanlıklarla yüzleşen adam rolü, dizinin duygusal derinliğini artırıyor. Dizinin bazı sahneleri, sosyal medyada oldukça hızlı bir şekilde büyük ilgi gördü. Özellikle Erçel ve Arduç’un birlikte yer aldığı tutkulu sahneler, hem hayranlar hem de magazin dünyasının radarına girdi. Gerçekçi oyunculukları ve birbirlerine göz göze geldikleri anlarda kurdukları duygusal bağ, “bu sadece bir sahne değil” gibi yorumları beraberinde getiriyor. Duygusal yoğunluğun en üst noktaya çıktığı sahnelerin, iki oyuncunun özel hayatına dair spekülasyonları da tetiklediği gözlemleniyor.