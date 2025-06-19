Yeni Dizi, Sosyal Medyada Gündem Oldu

DİZİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerde yer aldığı dizi, yayınlandığı ilk gün itibarıyla sosyal medyada oldukça ilgi gördü. “Aşkı Hatırla full izle”, “Aşkı Hatırla donmadan izle” gibi terimlerle sıkça araştırılan bu yapım, hem oyuncu kadrosu hem de dikkat çeken sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti. Hande Erçel’in dizide şarkı söylediği sahneler ise sosyal medya platformlarında viral hale geldi.

DİZİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Dizinin izlenebilirliği hakkında sıklıkla sorulan “Aşkı Hatırla dizisi nerede izlenir?” ve “Aşkı Hatırla bölümleri nasıl izlenir?” sorularının yanıtı, Aşkı Hatırla’nın Disney Plus’ta yayında olduğu yönünde. Yeni Türk yapımı dizi, 18 Haziran’da izleyicilerle buluştu ve Barış Arduç “Deniz”, Hande Erçel ise “Güneş” karakterine hayat veriyor. Dizi, İstanbul’dan Kapadokya’ya uzanan romantik bir yol hikâyesini konu alıyor. “Aşkı Hatırla full, donmadan, kesintisiz izle” talep eden izleyiciler, dizinin bölümlerine sadece Disney Plus üzerinden erişim sağlayabiliyor.

Yapım, haftalık yayın modeliyle ilerleyecek ve ilk üç bölüm aynı anda platformda izlenebilir durumda. Kullanıcılar, diziye üyelikle birlikte istedikleri zaman yüksek çözünürlükte ulaşabiliyor. Özellikle dizideki cesur sahneler ve Hande Erçel’in şarkı söylediği anlar, yayına girdiği günden beri sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. “Aşkı Hatırla dizisi hangi gün yayınlanıyor?” sorusuna yanıt: Her Çarşamba saat 10.00 itibarıyla yeni bölümler izleyicilerle buluşacak.