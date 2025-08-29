Yeni Dizi ‘Tut Elimi’ Başlıyor

DİZİDEN KİŞİSEL HİKAYE

İstanbul’dan zeytin ve zeytinyağı ihraç eden köklü Berksoy Ailesi’nin mirasçısı Aslan Berksoy ile Berksoyların zeytinliklerinde mevsimlik işçi olarak çalışan Elvan Tekin’in öyküsünü anlatan yeni günlük dizi ‘Tut Elimi’, Bi Kanal’da izleyicilerle buluşuyor. Kayra Zabcı ve Enes Özdemir’in başrolü paylaştığı dizi, saf bir aşkın, aile ilişkilerinin ve hayallerin sınandığı etkileyici bir yolculuk sunmaya hazırlanıyor. Dizinin yapımcılığını Greenart’tan Vahdet Erdoğan üstleniyor, yönetmenliğini ise Serkan Mut ve Özgür Özbalık gerçekleştiriyor.

AŞK VE AİLE BAĞLARI

Aslan ve Elvan’ın çocukluk dönemlerinde yollarının kesişmesiyle başlayan öykü, birbirlerine duydukları saf bir sevgi ile şekilleniyor. Yıllar sonra yeniden bulunduklarında, kader onların yarım kalan aşklarını tamamlamaları için büyük bedeller ödemelerini gerektirecek. Sevginin gücü, sosyal farklılıklar ve aile sırları arasında birçok teste tabi tutuluyor. Ayrıca, dizideki başrol oyuncuları Kayra Zabcı (Elvan Tekin) ve Enes Özdemir (Aslan Berksoy) dışında, Hasan Ballıktaş (Muzaffer), Nazan Bayazıt (Azime), Başak İlhan (Vildan), Halit Erman Ersoy (Bora), Kerem Tanık (Kadir), Yasemin Nur Öztürk (Gaye), Billur Pınar Yılmaz (Müge), Özdenur Öztekin (Sibel), Ayşegül Aslan (Gülfem) ve Derya Kurtuluş Oktar (Serpil) gibi önemli isimler de yer alıyor. ‘Tut Elimi’ çok yakında her gün Bİ Kanal’da yayınlanacak.