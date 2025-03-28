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Yeni Doğan Bebeğini Katleden Çift Tutuklandı

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BEBEK CECEDİNİN BULUNMASI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, 30 Mart 2023 tarihinde yol kenarındaki bir menfezde bebek cesedinin bulunması üzerine jandarma ekipleri hemen soruşturma başlattı. Yapılan detaylı teknik inceleme ve kapsamlı araştırmalar sonucunda, cesedin annesinin henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın olduğu ve bebeği evlilik dışı bir ilişki sonucunda dünyaya getirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN SÜREÇTEKİ ROLÜ

Alınan bilgiler doğrultusunda, kadının erkek arkadaşıyla birlikte bebeği öldürdüğü ve şüpheleri üzerlerinden uzaklaştırmak amacıyla cesedi, yaşadıkları yerden 105 kilometre uzaktaki bir menfeze götürdüğü açığa çıktı. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, şüpheliler B.M. ve H.M. gözaltına alındı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltında bulunan şüphelilerin, jandarmadaki sorguları sırasında bölgede tanındıkları ve evli oldukları için durumu gizlemek istediklerini belirttikleri ve bu nedenle cinayeti işledikleri öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.M. ve H.M., mahkeme tarafından tutuklandı.

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