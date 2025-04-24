Yeni Dönem Başladı, Fuar Açıldı

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yenilenen Bursa Fuar Merkezi’nde KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı kapılarını açtı. 27 Nisan’a kadar sektör profesyonellerini ağırlayacak olan bu fuar, konut, yapı teknolojileri, inşaat malzemeleri ve mimari çözümler gibi birçok alanda faaliyet gösteren yaklaşık 40 firmayı bir araya getiriyor. Fuarın açılışına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve birçok önemli isim katıldı. 5 bin metrekarelik alanda yeni konseptiyle düzenlenen fuarda ayrıca 16 ülkeden 200’ün üzerinde yabancı alıcı da bulunuyor.

BURSA FUAR MERKEZİ’NDE YENİ BİR DÖNEM

Fuarın açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Fuar Merkezi’nde yeni bir dönemi başlattıklarını ifade etti. KFA Fuarcılık’ın 2025 yılından itibaren BFM’de her yıl 20’nin üzerinde uluslararası fuar düzenlemeyi hedeflediğini belirten Burkay, “Bugün Rising City Yapı ve Yaşam Fuarımızın açılışını Sayın Valimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Fuarcılık, ekonomiye önemli katkılar sunan stratejik bir alan. Özellikle üretim merkezi olan şehirler, fuarlar aracılığıyla ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırma imkanı buluyor.” dedi.

DÜNYA ALICIlarını BURSA’DA BULUŞTURMA HEDEFİ

KFA Fuarcılık’ın Türkiye’nin en önde gelen fuar organizasyon şirketlerinden biri haline geldiğinin altını çizen Başkan Burkay, Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı ile eş zamanlı olarak BFM’de Bursa Karavan Show’a da ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Ayrıca, “Onlarla da burada çok güzel iş birliklerimiz var ve bu iş birliğimiz Karavan Show ile sınırlı kalmayacak. İnşallah, dünya genelindeki alıcıları burada Bursalı firmalarımızla bir araya getireceğiz.” diye ekledi. Burkay, fuarın nitelikli alım heyetleriyle desteklendiğini ifade ederek, hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için verimli geçmesini diledi.

BURSA FUARLAR ŞEHRİ OLUYOR

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, fuarların Bursa’ya değer katan önemli organizasyonlar olduğunu dile getirdi. Bu çalışmaların Bursa’yı bir “fuarlar şehri” haline getireceğine inandığını belirten Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılışın ardından Vali Ayyıldız ve protokol üyeleri, fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı.