Yeni Dönem Başladı, Tedesco Görevde

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, yeni bir dönemin kapılarını araladı. Takımı devralan Domenico Tedesco’nun geçmişte Galatasaray’a karşı oynayıp oynamadığı, hangi maçlarda karşılaştıkları ve sonuçların ne olduğu hayli merak ediliyor. Fenerbahçe, son olarak Belçika Milli Takımı’nı çalıştıran 39 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’yu Futbol A Takımı’nın başına getirdi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Kulüp, resmi açıklamasında “Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.” şeklinde ifadeler kullandı. Sarı-lacivertli kulüp, ayrıca Tedesco’nun teknik ekibinde yardımcılık görevine eski futbolcu Gökhan Gönül’ün atandığını duyurdu.

Domenico Tedesco, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile yalnızca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldi. Bu mücadeleler şu şekildedir:

• 24 Ekim 2018 – İstanbul (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)

Sonuç: Galatasaray 0-0 Schalke 04

Tedesco’nun ekibi bu maçta deplasmanda beraberlikle sahadan ayrıldı.

• 6 Kasım 2018 – Gelsenkirchen (Veltins-Arena)

Sonuç: Schalke 04 2-0 Galatasaray

Goller: 4. dakikada Guido Burgstaller, 57. dakikada Mark Uth

Bu karşılaşmada Tedesco’nun yönettiği takım galibiyet elde etti.