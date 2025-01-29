Yeni Dönem: Haftada 4 Gün Çalışma

YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ BAŞLIYOR

İşçi ve işverenler için yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir düzenlemeyle birlikte, isteyenler haftada sadece 4 gün çalışabilecek. Ancak belirli şartlar geçerli olacak. Peki, bu şartlar neler ve esnek çalışma ne zaman uygulanacak? İşte esnek çalışma modelinin ayrıntıları ve ilk olarak hangi sektörlerde hayata geçirileceği…

UZUN ZAMANDIR BEKLENEN MODEL HAYATA GEÇİYOR

TV100’deki habere göre, Mali Müşavir Murat Bal, “Çalışma hayatımızda uzun zamandır beklenen esnek çalışma modeli nihayet hayata geçecek. Bu modelle birlikte dünya standartlarında, pek çok ülkede uygulanan örnekleri olan bir modele geçiyoruz” diyor. Çalışma hayatında önemli değişiklikler yolda. Esnek çalışma düzenlemeleri ile isteyen çalışanın haftada 4 gün çalışması mümkün olacak, ancak bu durumda 10 saatlik mesai yapması gerekecek.

TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ GEÇERLİ OLACAK

Murat Bal, “Bu esnek çalışma modeli olarak adlandırılabilir. Burada isteyen çalışan haftada 4 gün çalışacak ama toplamda yine 40 saati dolduracak. Günde 10 saat çalışarak, haftada 4 gün mesai yapacak ve toplamda 40 saati tamamlayacak” şeklinde konuşuyor. Bu durum bazı çalışanlar için cazip görünürken, bazıları fazla mesai yapmak yerine çalışma günlerinin azalmasını istiyor.

ESNEK ÇALIŞMA KİMLER İÇİN AVANTAJ SAĞLAYACAK

Çalışma saatleri üzerindeki esneklik, özellikle çocuk sahibi kadınlar, eğitimlerine devam eden gençler ve dezavantajlı gruplar için büyük kolaylık sağlıyor. Murat Bal, “Dezavantajlı gruplar burada çok öne çıkıyor. Aynı zamanda çalışan anneler ve öğrencilerimiz için de bu model büyük bir avantaj sağlayacak” diyor.

ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve ekonomi yorumcusu Melis Elmen, “Bu yılın ortasına doğru bu sistemin başlamasını bekliyoruz. İkinci toplantılar ekonomi gündemiyle yapılacak. Mart sonu, Nisan başı ve ortasında işverenler toplanıp, işçilerine danışacaklar” ifadelerini kullanıyor. Elmen, “Özellikle tekstil sektörü gibi ağır mesai saatlerinde çalışan gruplar ilk etapta bu modele geçecek. Ardından diğer sektörlere de yavaş bir geçiş olmasını bekliyoruz” diye ekliyor.

10 SAAT FAZLADAN MESAİ YAPMAK ZORUNLU MU?

Elmen, “Eğer 45 saatten 40 saate düşerse bile, haftada 4 günde 10 saat çalışmak gerektiğini düşünebiliriz. 4 gün çalışarak, toplamda 40 saat tamamlanacak. Bunu tercih edenler için, 3 gün evde olmanın avantajı büyük. Daha fazla aileyle vakit geçirmek, ev işlerini kolayca yapmak ve tatil planlarını daha uzun süreyle gerçekleştirmek mümkün” diyor. Elmen, bu sistemin genç nesli sektörde tutma açısından da avantaj sağlayacağını belirtiyor.